zelensky annuncia mediatori usa e turchia nei negoziati tra mosca e kiev a istanbul

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Stati Uniti e Turchia agiranno come mediatori nei negoziati tra Mosca e Kiev, previsti a Istanbul. Durante una conferenza stampa ad Ankara, trasmessa da Trt, Zelensky ha sottolineato l'importanza di questo incontro per cercare una risoluzione pacifica al conflitto in corso.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che Stati Uniti e della Turchia saranno mediatori nei negoziati previsti a Istanbul tra delegazioni di Mosca e Kiev. Durante una conferenza stampa ad Ankara, trasmessa da Trt, Zelensky ha aggiunto che i negoziati di Istanbul potrebbero tenersi questa sera o domani, sottolineando che un " cessate il fuoco incondizionato" di 30 giorni sarà la principale richiesta da parte della delegazione ucraina.

