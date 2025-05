Zelensky annuncia delegazione ucraina a Istanbul per negoziati di pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato l'invio di una delegazione a Istanbul per negoziati di pace, guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov. Accompagnati da ufficiali militari e dei servizi segreti, i rappresentanti ucraini si concentreranno sulla cruciale questione del cessate il fuoco, in un tentativo di trovare una soluzione al conflitto in corso.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che la delegazione ucraina a Istanbul sarĂ guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov. La delegazione ucraina comprenderĂ anche ufficiali militari e dei servizi segreti. "La questione chiave nei negoziati sarĂ il cessate il fuoco ", ha aggiunto Zelensky. Una pace giusta "deve prevedere l' integritĂ territoriale dell' Ucraina ": lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti dopo l'incontro ad Ankara con il presiudente turco, Recep Tayyip Erdogan. Zelensky ha aggiunto che la Russia ha dimostrato di non volere la pace. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che la delegazione di Kiev che si sta recando a Istanbul per discutere con funzionari russi chiederĂ un cessate il fuoco. "Il cessate il fuoco è il primo elemento in agenda", ha detto Zelensky, in un conferenza stampa ad Ankara trasmessa dalla tv di Stato turca Trt, parlando delle richieste che la delegazione di Kiev, guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov, presenterĂ ai russi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky annuncia delegazione ucraina a Istanbul per negoziati di pace

