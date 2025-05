Zaynab Dosso | Un infortunio mi fa rinviare il debutto World Relays? Fatta una scelta In Costa d’Avorio ho capito il valore della vita

...sta vivendo Zaynab Dosso. Dopo un infortunio che ha costretto a rinviare il debutto ai World Relays, la sprinter ha trovato un nuovo senso di priorità in Costa d'Avorio. Questa esperienza le ha offerto una nuova consapevolezza, permettendole di riscoprire la passione per l'atletica e trasformare le sfide in opportunità.

Un nuovo approccio, una nuova consapevolezza. Una nuova Zaynab. Perché sì, arriva un momento nella carriera di uno sportivo in cui è necessario prendere le redini della propria vita, guardarsi dentro e trovare una via diversa per innamorarsi di nuovo della propria disciplina. Ed è esattamente quanto successo a Zaynab Dosso, celeberrima velocista azzurra reduce da una stagione invernale di alto profilo, in cui ha ottenuto la medaglia d’oro nei 60 m piani agli Europei 2025 di Apeldoorn e quella d’argento ai Mondiali di Nanchino. L’atleta si è raccontata a tutto campo ai microfoni di Sprint Zone, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Ferdinando Savarese, in questa occasione affiancato da Enrico Spada. La nativa di Man in prima battuta ha raccontato quanto successo alla recente rassegna continentale nei Paesi Bassi, dove ha dovuto fare i conti con un infortunio: “ Ho avuto un piccolo problema cominciato durante la settimana degli Europei, pensavo fosse per lo stress. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zaynab Dosso: “Un infortunio mi fa rinviare il debutto. World Relays? Fatta una scelta. In Costa d’Avorio ho capito il valore della vita”

Se ne parla anche su altri siti

Federatletica: Zaynab Dosso assente ai World Relays, record e successi al meeting di Modena

sport.quotidiano.net scrive: e il nome di Zaynab Dosso (foto) non c’è. Non ci sono comunicazione ufficiali a riguardo, ma si vocifera di un infortunio a un piede, accaduto agli europei indoor. Questo significa che la Dosso non ...

Atletica, mondiali indoor: Dosso argento nei 60 metri

Scrive informazione.it: Zaynab Dosso brilla vincendo la ... Seconda medaglia internazionale nel giro di pochi giorni, Dosso ha migliorato il bronzo ottenuto a Glasgow un anno fa. (La Provincia di Cremona e Crema) L ...

Zaynab Dosso trionfa nei 60 metri indoor

Da msn.com: Reggio Emilia La rubierese Zaynab Dosso, atleta di punta della nazionale ... dell’Atletica Guastalla Reggiolo a un anno dall’infortunio che l’ha tenuta a lungo lontano dalle piste, è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La campagna sulla Ru486 non è del Movimento per la Vita

Il Movimento per la Vita prende le distanze dalla modalità comunicativa della campagna di Provita per e chiede la correzione dell’errata attribuzione In merito alla recente campagna sulla Ru486 della associazione “Provita e Famiglia”, il Movimento per la Vita Italiano precisa di non esserne l’autore come erroneamente attribuito nel comunicato della rete Di.