Zara Tindall il 15 maggio compie 44 anni Ecco alcuni aneddoti sulla figlia della principessa Anna | una royal unica! Leggi su Amica it

Unica, divertente, sopra le righe: non si trovano gli aggettivi per definire Zara Tindall. Nata il 15 maggio 1981, la figlia della principessa Anna compie oggi 44 anni. E anche se non è tra i working royal della famiglia reale, riesce sempre a conquistarsi, meritatamente, l’attenzione di sudditi e media. Anche grazie alla sua simpatia. Zara Tindall compie 44 anni. Nata il 15 maggio 1981, Zara Phillips è la figlia più piccola della principessa Anna e del suo primo marito, Mark Phillips. Ciò significa anche che è la nipote della regina Elisabetta nonché, oggi, di re Carlo. Nonostante lo stretto legame parentale con i vertici della royal family, Zara è cresciuta lontano da corte. Fugaci le sue apparizioni, solitamente negli eventi ufficiali più importanti come i royal wedding, le parate o le cerimonie religiose a Natale o Pasqua. 🔗Leggi su Amica.it

