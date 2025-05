Zalewski Inter nessun dubbio dell’Inter | la decisione prima del Mondiale per Club

L'Inter ha preso una decisione chiara riguardo a Zalewski: il talento polacco sarà riscattato dalla Roma prima del Mondiale per Club. L'ufficialità è attesa imminente, sottolineando l'intento dei nerazzurri di legare definitivamente il giovane esterno alla squadra di Simone Inzaghi, consolidando così la loro strategia sul mercato.

Zalewski Inter, i nerazzurri hanno deciso di riscattare il talento della Roma: l'ufficialità prima del Mondiale per Club. Nessun dubbio Inter su Zalewski, l'esterno polacco si appresta a legarsi in maniera definitiva ai nerazzurri di Simone Inzaghi. La strategia, chiarita anche pubblicamente dai dirigenti negli ultimi mesi, prevede prima di tutto la conferma di Nicola Zalewski, che sarà riscattato dalla Roma, oltre all'ufficializzazione di Petar Sucic, che raggiungerà Simone Inzaghi in tempo per rimpolpare la rosa che disputerà il Mondiale per Club. Un torneo al quale potrebbe prendere da neo nerazzurro anche Luis Henrique, sempre che la dirigenza di Viale della Liberazione riesca a limare la differenza economica con l'Olympique Marsiglia dopo aver già trovato l'accordo di massima con il giocatore.

