A rappresentare Israele all’Eurovision c’è Yuval Raphael. Quest’ultima è sopravvissuta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 al festival, nascondendosi sotto i cadaveri. L’artista 24enne ha detto di sperare che la sua canzone New Day Will Rise trasmetta un messaggio di solidarietà. Lungo il percorso della parata erano presenti anche diverse bandiere palestinesi. Un manifestante è stato fermato dalla polizia. Una persona ha esposto un cartello con la scritta: “ Nessun applauso per il genocidio “. Un altro recitava: “ Cantiamo mentre Gaza brucia A suscitare ancor più indignazione – sottolineano in molti – è il fatto che Yuval sia una sopravvissuta del massacro al Nova Festival, avvenuto il 7 ottobre 2023. In una serie di azioni terroristiche congiunte, miliziani di Hamas e Jihad islamica all’alba hanno fatto irruzione in territorio israeliano, uccidendo centinaia di civili inermi, nei kibbutz e – appunto – al Nova Festival. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Yuval Raphael, chi è la cantante israeliana in gara all’Eurovision: sopravvissuta alla strage del festival Nova