Youtuber aggredito di notte in strada | Dammi i soldi o ti ammazzo

Pontedera, 15 maggio 2025 – “ Dammi i soldi o ti ammazzo ”. Ha vissuto lunghi minuti di paura martedì sera verso le 11:30 sulla Tosco Romagnola Elia Bastiani, ventunenne di Pontedera noto sui social e su Youtube, con circa 1,5 milioni di visualizzazioni e like, per i suoi video con contenuti molto seguiti dai più piccoli. “Ero a fare una passeggiata tra via Pisana e la Tosco Romagnola e stavo parlando con un mio amico tramite videochiamata su WhatsApp – racconta lo youtuber e studente di doppiaggio a Firenze – quando dalla parte opposta della strada vedo un giovane che mi saluta. Lo risaluto, mi fermo a parlarci un attimo ma poi capisco che l’ho scambiato per un mio amico che lavora in un locale di Pontedera. Proseguo e questo comincia a seguirmi e a chiedermi con sempre più insistenza i soldi. 🔗Leggi su Lanazione.it

