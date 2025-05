Yildiz torna dopo la squalifica: lo spogliatoio ed in particolare Pinsoglio lo riaccolgono così. Il VIDEO dalla Continassa prima dell’allenamento. La Juventus ritrova il suo numero 10 per le ultime due partite di campionato, decisive per la qualificazione alla prossima Champions League. Retroscena prima dell’allenamento di oggi: Carlo Pinsoglio lo riaccoglie così in vista del suo rientro per Juve Udinese. Who's excited as Pinso to have Kenan?????? pic.twitter.comyA32BEe0ie — JuventusFC???? (@juventusfcen) May 15, 2025 Tudor perde Kalulu, ma ritrova il gioiello turco per l’assalto alla Champions. Il video pubblicato dal club scatena i tifosi. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

