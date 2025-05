Xylella | Nessuna deliberazione da parte della commissione manca il numero legale

La commissione d'indagine sulla Xylella, guidata da Massimiliano Dicuia, affronta un nuovo ostacolo: la seduta del 15 maggio non ha raggiunto il numero legale necessario per procedere. In assenza di deliberazioni, ottimismo e progressi nel monitoraggio della situazione fitosanitaria rimangono in stallo, lasciando il futuro della lotta contro Xylella incerto.

La commissione d'indagine sulla Xylella, presieduta da Massimiliano Dicuia, non riesce a decollare. La seduta di oggi (giovedì 15 maggio), che “avrebbe dovuto esaminare il rapporto istruttorio dell'osservatorio fitosanitario” e programmare le prossime audizioni, è stata dichiarata invalida per. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Xylella: “Nessuna deliberazione da parte della commissione, manca il numero legale”

Cosa riportano altre fonti

Xylella, c’è l’archiviazione bis dalla Procura di Bari. Lo stop alle tesi complottiste

Da quotidianodipuglia.it: Per questo motivo il pm della Procura di Bari, Domenico Minardi, ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla diffusione della Xylella fastidiosa ... risale in gran parte al 2019.

Xylella. Corte Ue condanna l’Italia: “Non ha applicato misure per impedire diffusione del batterio”

Scrive quotidianosanita.it: La Corte respinge invece la domanda della Commissione diretta a far constatare un costante e generale inadempimento da parte dell’Italia dell’obbligo di impedire la diffusione della Xylella.

Xylella, allarmati agricoltori e olivicoltori materani

Si legge su basilicata24.it: Anche se sinora l’Ufficio Fitosanitario della Regione Basilicata non ha rilevato la presenza del batterio Xylella nelle nostre aziende olivicole ... e continuano a registrare scarso interesse da parte ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coronavirus: la Commissione europea presenterĂ il suo progetto di passaporto vaccinale a marzo

La Commissione europea presenterĂ a marzo una bozza di "passaporto verde" digitale che attesti una vaccinazione contro il Covid o test negativi per viaggiare piĂą liberamente, ha annunciato la sua presidente Ursula von der Leyen.