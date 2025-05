XV Mangialonga ponticinese

Il 8 giugno 2025, Ponticino ospiterà la XV edizione della Mangialonga Ponticinese, un'emozionante camminata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco. Un’occasione unica per scoprire le bellezze del territorio accompagnati da esperte guide, gustando le prelibatezze locali in un percorso tra natura e cultura. Partecipa a questa festa per i sensi!