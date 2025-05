XIV festival settimana delle culture lo scrittore Antonino Schiera incontra i lettori disquisendo sul tema dell’amore

...un'opportunità unica per esplorare il complesso tema dell'amore attraverso le parole di Schiera. Con la sua penna incisiva e il coinvolgente dialogo con l'attrice Giovanna Cammarata, il pubblico sarà invitato a riflettere su sfaccettature e emozioni legate a questo sentimento universale. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di letteratura e cultura.

Nell'ambito del XIV Festival Settimana delle Culture, il poeta, scrittore e blogger Antonino Schiera incontra il pubblico martedì 27 maggio 2025 a Piazzetta Bagnasco alle ore 18:00 a Palermo. L'evento culturale, ideato e condotto dallo stesso autore, insieme all'attrice Giovanna Cammarata,

