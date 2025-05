In occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità, Xbox e Microsoft hanno rinnovato il loro impegno verso un gaming realmente aperto a tutti, celebrando la giornata con una serie di annunci, iniziative e strumenti che mirano a rendere l’esperienza videoludica più inclusiva per i circa 450 milioni di gamer con disabilità nel mondo. Questo movimento globale, celebrato ogni terzo giovedì di maggio, vuole aumentare la consapevolezza sull’importanza dell’accessibilità, e quest’anno Xbox ha risposto con fatti concreti. Come leggiamo su Xbox Wire, tra le novità più attese, spiccano le funzionalità di accessibilità introdotte nei giochi più popolari. DOOM: The Dark Ages, ad esempio, porta per la prima volta nella serie opzioni avanzate come personalizzazione della difficoltà e della velocità di gioco, indicatori visivi per i suoni, modalità ad alto contrasto, testi ingrandibili e controlli completamente rimappabili. 🔗Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox e Microsoft celebrano la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità