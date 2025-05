Nei piani della WWE il ritorno di Evolution, evento tutto al femminile la cui prima edizione andò in onda nel 2018. L’appuntamento dovrebbe essere per il weekend del 12-13 luglio prossimo e, secondo le voci in circolazione, l’idea è quella di proporre una card con anche 78 match, contrariamente alla recente tendenza di proporre PLE “brevi” con al massimo 5 incontri, come accaduto a Backlash. I possibili piani. Secondo quanto evidenziato da WrestleVotes, la WWE starebbe pensando ad un preciso match per Evolution 2. Sembra, infatti, che si stia considerando un incontro tra Charlotte Flair e Jade Cargill. Non solo, nella card ci dovrebbe essere anche una Battle Royal in modo da dare spazio praticamente a tutta la divisione femminile. Staremo a vedere se queste voci si concretizzeranno. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Si pensa a Charlotte Flair vs Jade Cargill per Evolution 2