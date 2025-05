Fin dal suo debutto in WWE come General Manager, Nick Aldis ha dovuto fare i conti più volte con Randy Orton. Non solo perché Randy è stato protagonista in questi mesi di diverse storyline molto importanti, come la sua rivalità con Kevin Owens, ma perché spesso i segmenti che vedevano entrambi sul ring si concludevano con una RKO ai danni dell’ex campione NWA. E così, quando Kevin Owens ha annunciato il suo infortunio e Randy è rimasto senza un avversario per WrestleMania 41, in molti hanno ipotizzato che la storyline potesse portare a un match tra lui e il GM. Così non è stato, e il ruolo è andato a Joe Hendry, ma lo scontro tra i due potrebbe essere in programma per il futuro. Uno contro uno a Summerslam?. Secondo quanto rivelato da WrestleVotes nel suo Q&A – Backstage Pass, infatti, la WWE starebbe valutando di sancire il match tra Orton e Aldis per Summerslam: un’idea che al momento non è ancora confermata, ma che dietro le quinte sembra piuttosto sicura, e che vedrebbe Aldis tornare sul ring come wrestler dopo quasi due anni dal suo arrivo a Stamford. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton vs Nick Aldis in programma per Summerslam?