Wunderkammer lo straordinario del quotidiano nella personale di Riccardo Bonfadini

La personale "Wunderkammer" di Riccardo Bonfadini apre un affascinante viaggio nell'ordinario che si trasforma in straordinario. Attraverso un'arte che mescola ironia, satira e cultura pop, la mostra invita a scoprire le meraviglie nascoste del quotidiano, offrendo una nuova prospettiva sulle cose che ci circondano. Un'esperienza imperdibile per riscoprire la bellezza dell'inesplorato.

La personale "Wunderkammer" apre le porte a un mondo di meraviglie quotidiane. «Siamo lieti di annunciare l’apertura della mostra "Wunderkammer", un’esplorazione artistica che invita a scoprire come lo straordinario si nasconda spesso nel quotidiano, tra ironia, satira e cultura pop. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Wunderkammer", lo straordinario del quotidiano nella personale di Riccardo Bonfadini

