Work in progress | una mostra in live installation

"Work in Progress" è una live installation che celebra il terzo compleanno di Studio la Linea Verticale. Venerdì 23 maggio, dalle 17 alle 21, artisti, amici e pubblico sono invitati a condividere un momento evolutivo e creativo, dove l'arte si mescola con la partecipazione collettiva in un'esperienza unica e dinamica. Un evento da non perdere!

Work in progress: Studio la Linea Verticale compie tre anni Venerdì 23 Maggio, dalle 17 alle 21, festeggiamo 3 anni di attività con Work in progress: per il suo terzo compleanno, Studio la Linea Verticale invita tutti – artisti, amici, pubblico – a prendere parte a un momento che è allo stesso. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Work in progress: una mostra in "live installation"

