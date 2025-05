Wodaabe in cammino

I Wodaabe, antica comunità nomade del Ciad, continuano a seguire le tradizioni secolari dell’allevamento, adattandosi ai cicli della natura. Immersi in una cultura ricca di rituali e pratiche uniche, vivono in simbiosi con il territorio e le sue stagioni, mantenendo viva la loro identità in un mondo in continua evoluzione.

La popolazione dei wodaabe vive in Ciad da tempo immemore e al giorno d'oggi è ancora una delle pochissime dedite all'allevamento nomade, che segue l'andamento della stagione delle piogge.

