Wicked – Parte 2 | il teaser poster ufficiale con Cynthia Erivo e Ariana Grande

Il mondo di Oz si prepara a tornare sul grande schermo con "Wicked – Parte 2". Il teaser poster ufficiale, che presenta le stelle Cynthia Erivo e Ariana Grande, è stato recentemente svelato. Diretto da Jon M. Chu, il film arriverà nei cinema a novembre 2025, con un cast che include anche Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.

Wicked – Parte 2, diffuso il teaser poster ufficiale con Cynthia Erivo e Ariana Grande: il film diretto da Jon M. Chu arriva al cinema a novembre 2025, nel cast anche Michelle Yeoh e Jeff Goldblum. Diffuso il teaser poster ufficiale di Wicked – Parte 2 ( qui la nostra recensione del primo film ). Cynthia Erivo e Ariana Grande tornano ad interpretare le due streghe Elphaba e Glinda nel film diretto da Jon M. Chu. La pellicola, in arriva al cinema a novembre 2025 grazie a Universal Pictures, vanta la presenza nel cast di Michelle Yeoh e Jeff Goldblum. Wicked – Parte 2 – poster ufficiale 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Wicked – Parte 2: il teaser poster ufficiale con Cynthia Erivo e Ariana Grande

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elite Ratalaika Games Shooter ‘Remote Life’ new teaser trailer

Ratalaika Games insieme allo sviluppatore Next Game Level, sono impegnati in un conto alla rovescia per lo Shoot-em-up Remote Life che uscirà il 27 maggio 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, al prezzo di $ 18,99 / € 17,99 / £ 14,99.