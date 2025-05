Wicked | Il poster italiano della seconda parte

Universal Pictures ha lanciato ufficialmente la campagna promozionale per il tanto atteso film **Wicked – Parte 2**, in arrivo a novembre. Dopo il trionfo della prima parte, che ha incassato globalmente 755,8 milioni di dollari, le aspettative sono altissime per il proseguimento di questa magica avventura cinematografica.

Universal Pictures ha avviato ufficialmente la campagna promozionale legata al film Wicked – Parte 2, in arrivo nelle sale da novembre. Dopo l'incredibile successo della prima parte, che ha prodotto un incasso di 755.8 milioni di dollari a livello globale, di cui 473.2 milioni negli Stati Uniti e 2 premi Oscar (su 10 nomination ottenute), la magia di Wicked si prepara a tornare sul grande schermo con una seconda attesissima parte. L'uscita nelle sale italiane, infatti, è stata fissata da Universal Pictures per novembre 2025, ma nell'attesa è disponibile da ieri il poster ufficiale (qui di seguito). Wicked – Parte 2 Cosa Sappiamo del Film. Il film conta ancora una volta la regia di Jon M. Chu. Winnie Holzman (autrice del libretto del musical) e Dana Fox, stanno adattando il secondo atto del musical di Stephen Schwartz e Holzman, basato sul romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire e ispirato a Il meraviglioso mago di Oz di L.

