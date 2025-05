Welfare contro la dispersione scolastica avviso Cdp da 12 milioni di euro

Sostenere e promuovere progetti capaci di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica in Italia, agendo sui fattori che concorrono a determinarla, con il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio di riferimento. Questo l’obiettivo del bando “A scuola per il futuro – Insieme per contrastare la dispersione scolastica”, promosso dalla Fondazione Cdp, che mette a disposizione fino a 1,2 milioni di euro a favore di enti del terzo settore, organizzazioni non governative nazionali e internazionali, organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale e di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale. Il bando “A scuola per il futuro”, giunto alla sua terza edizione, punta infatti a sostenere e potenziare iniziative capaci di contrastare le cause profonde della dispersione scolastica, agendo in particolare nei momenti critici del percorso educativo. 🔗Leggi su Ildenaro.it