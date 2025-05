WEC il percorso perfetto di Ferrari continua a Spa L’attenzione è già a Le Mans

Il percorso perfetto di Ferrari prosegue a Spa, con lo sguardo già rivolto alla leggendaria 24 ore di Le Mans, tra meno di un mese. La maratona francese rappresenterà il quarto atto del FIA World Endurance Championship, un campionato attualmente dominato dal marchio di Maranello, con Antonio Giovinazzi e Alessandro al volante.

Ferrari si prepara per l'importantissima trasferta a Le Mans per la leggendaria 24h che vivremo tra meno di un mese. La maratona francese sarà il quarto atto del FIA World Endurance Championship, campionato che per ora è letteralmente dominato dal marchio di Maranello. Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, James Calado si sono imposti con la 499P n. 51 a Spa ed a Imola, mentre la gemella n. 50 di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina non ha avuto particolari problemi a festeggiare in quel di Lusail (1812km del Qatar). Dopo tre eventi, Ferrari sta rispettando l'obiettivo di inizio anno: vincere il Mondiale. La classifica costruttori vede il marchio di Maranello con 136 punti raccolti contro i 71 di Toyota ed i 64 di BMW, mentre la graduatoria piloti premia l'equipaggio n. 51 con 75p contro i 57p della Ferrari n.

