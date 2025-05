We Wesient This – Bologna Boss Italiano Jubilant dopo Coppa Italia Triumph

Il manager del Bologna, Vincenzo Italiano, ha celebrato con entusiasmo la vittoria in Coppa Italia, definendola "incredibile". In un'intervista recente, ha elogiato i suoi giocatori, descrivendoli come "straordinari" dopo un trionfo che segna un momento storico per la squadra. Scopriamo i dettagli di questa entusiasmante vittoria per i Rossoblu.

Il manager di Bologna Vincenzo Italiano ha definito Coppa Italia Triumph "Incredible" della sua squadra ed etichettato i suoi giocatori "straordinari" dopo che Rossoblu ha battuto Milano 1-0 per terminare un'attesa di 51 anni per un grande trofeo. L'attaccante Dan Ndoye ha segnato quello che si è rivelato essere l'obiettivo vincente otto minuti dopo l'intervallo mentre Bologna ha sollevato la Coppa Italia per la terza volta nella storia del club e il loro primo dal 1974. Milano aveva cercato un doppio domestico a seguito della loro vittoria di Supercoppa Italiana all'inizio della stagione, ma è stata una notte che alla fine apparteneva a Italiano, che dopo due sconfitte della finale della Conference League e una perdita finale della Coppa Italia come manager della Fiorentina, ha finalmente messo le mani su un po 'di argenteni.

