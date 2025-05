Washington presenta una proposta sul nucleare a Teheran Trump | Intesa vicina

Washington ha presentato una proposta sul nucleare a Teheran, riavvicinando le posizioni tra le parti. La proposta, consegnata durante il quarto round negoziale a Muscat, segna un passo importante verso un'intesa potenzialmente storica. Tuttavia, la pressione del tempo si fa sempre più intensa, rendendo urgente trovare un accordo.

L’iniziativa, consegnata durante il quarto round negoziale svoltosi domenica a Muscat, rappresenta una svolta significativa: ma il tempo stringe 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Washington presenta una proposta sul nucleare a Teheran. Trump: "Intesa vicina"

