Warner Bros Discovery ripristina HBO Max per rilancio globale e serie tv italiana

Warner Bros. Discovery ha rivelato una significativa ristrutturazione durante la conferenza Upfront, ripristinando il marchio HBO Max e puntando a un rilancio globale. Questa mossa include anche l'inserimento di serie TV italiane, segnando un'importante svolta per la piattaforma di streaming, dopo due anni di cambiamenti di nome e strategia.

Warner Bros. Discovery ha annunciato un importante cambiamento durante la conferenza Upfront, presentando una decisione rivisitata che riporta il noto marchio all’interno del nome della sua piattaforma on demand. Dopo due anni di variazioni nominali, il servizio di streaming adotta nuovamente il nome HBO Max, ritornando all’identità originaria e rafforzata dalla presenza del termine HBO. . L'articolo Warner Bros. Discovery ripristina HBO Max per rilancio globale e serie tv italiana è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Warner Bros. Discovery ripristina HBO Max per rilancio globale e serie tv italiana

