Bergamo. Wanna Marchi, ex regina delle televendite, diventa cuoca itinerante e debutterà il 24 giugno al Mille di Bergamo. Lo ha annunciato lei stessa attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. Rivolgenfosi al pubblico con la verve che l’ha sempre contraddistinta, esclama: “Salve a tutti, sono Wanna Marchi! Sono felice perché finalmente inizia la mia storia itinerante: cuinerò nei ristoranti che mi vogliono. Il primo è a Bergamo, da Paolo del Mille, dove inizierò il 24 giugno. Anche se so che ormai non ci sono più posti disponibili, chiamate, prenotate lo stesso, anche perché il posto lo troveremo e se non bastasse una serata ne faremo due, tre, cinque o dieci! Chiamate!”. Sta per iniziare, quindi, una nuova avventura per il noto personaggio televisivo, molto popolare negli anni Ottanta e Novanta, che fu in seguito più volte giudicata responsabile di truffe connesse alla sua attività e condannata a diverse pene detentive di varia durata. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Wanna Marchi diventa cuoca itinerante: debutta al Mille di Bergamo