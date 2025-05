Walls and Wine aperitivo sulle Mura di Pisa

Venerdì 16 maggio, le Mura di Pisa si trasformano in un palcoscenico per "Walls & Wine", un aperitivo che unisce storia e saperi enogastronomici. Gestito da CoopCulture, Itinera e Promocultura in collaborazione con Fisar, l'evento offrirà un'esperienza unica tra arte, cultura e buon vino, incastonata nell'affascinante cornice della cinta muraria.

La storia del territorio si intreccia con i saperi enogastronomici per creare un binomio unico: venerdì 16 maggio le Mura di Pisa, gestite dalle cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura, e Fisar propongono 'Walls & Wine', un aperitivo tra arte e cultura sull'alto della cinta muraria, con. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Walls and Wine, aperitivo sulle Mura di Pisa

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il perfetto outfit per un aperitivo tra amici: eleganza e comfort a braccetto

La stagione degli aperitivi è finalmente arrivata, portando con sé serate lunghe e piacevoli trascorse in compagnia degli amici.