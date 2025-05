Von der Leyen condannata | Sui vaccini è fuorilegge

Ursula von der Leyen, presidentessa della Commissione Europea, è al centro di una controversia per la presunta illegittimità nella gestione dei contratti sui vaccini anti-Covid. In particolare, è richiesta la divulgazione dei messaggi scambiati con l’amministratore delegato di Pfizer, legati a un accordo da 35 miliardi di euro per 1,8 miliardi di dosi. Continua a leggere...

La capa dell’Unione deve rendere noti i messaggi sms con l’amministratore delegato di Pfizer, tramite i quali, in totale segretezza, ha stipulato il mega contratto da 35 miliardi di euro per 1,8 miliardi di dosi di «anti-Covid». 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Von der Leyen condannata: «Sui vaccini è fuorilegge»

