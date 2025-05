Volti nuovi cognomi famosi | la nuova schiera di nepo baby in passerella

La nuova generazione di "nepo baby" sta emergendo con forza nel mondo della moda e dello spettacolo. Famosi per i loro genitori celebri, nomi come Lila Moss, Deva Cassel, Zoe Kravitz e Maya Hawke si fanno notare non solo per le origini, ma anche per il talento. Scopriamo insieme i volti freschi che stanno scrivendo il loro capitolo.

C’erano una volta i nepo baby, la carica di giovani star con genitori famosi che hanno conquistato il mondo dello spettacolo e, soprattutto, le passerelle. Nomi come Lila Moss, Deva Cassel, Zoe Kravitz e Maya Hawke hanno dimostrato però di meritare un posto sotto i riflettori e di aver conquistato il successo grazie al talento, più che il cognome. Prepariamoci alla nuova generazione di nepo baby: giovanissime, col pedigree e un talento poliedrico. Nonostante le storie diverse, infatti, le nuove nepo baby hanno in comune il fatto di non aver scelto una sola strada: sono contemporaneamente modelle e attrici, ambassador e cantanti, attiviste e influencer. Si dividono tra servizi fotografici, passerelle, set e social, provando così a sorpassare la stessa etichetta di “nepotismo”. Da Sunday Rose Urban a Betsy Gaghan, ecco cinque “figli di” da tenere d’occhio. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Volti nuovi, cognomi famosi: la nuova schiera di nepo baby in passerella

Altre fonti ne stanno dando notizia

Isola dei Famosi 2025: nuovi volti e grandi ritorni per un’edizione imperdibile

Lo riporta news.fidelityhouse.eu: Il cast di naufraghi è composto da volti noti e nuove sorprese ... Con un mix di tradizione e innovazione, l’Isola dei Famosi 2025 si preannuncia come una delle edizioni più interessanti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gli strumenti etnici più famosi

La musica etnica affascina numerosi appassionati con i suoi suoni evocativi, prodotti usando strumenti particolari.