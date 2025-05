Volley Urbania trionfa | promozione in serie B2 dopo una stagione da sogno

Il Volley Urbania festeggia un trionfo straordinario: dopo una stagione da sogno, conquista la promozione in serie B2. In un finale entusiasmante, la squadra, guidata dal nuovo allenatore Luca Giulianelli e arricchita dall'esperienza della palleggiatrice Lucia Ginesi, si aggiudica il campionato di serie C, regalando emozioni indimenticabili ai suoi sostenitori.

Stagione incredibile per Volley Urbania che all’ultima giornata vince il campionato di serie C e si conquista l’accesso diretto alla serie B2. La squadra durantina inizia la stagione con un nuovo allenatore, Luca Giulianelli. Arriva anche Lucia Ginesi, palleggiatrice di esperienza (ex A2, B1 e B2). "Purtroppo per vari motivi eravamo rimasti senza palleggiatori - dice il vicepresidente e diesse Loris Violini - e riuscire a portare a Urbania una grande palleggiatrice come Lucia Ginesi è stato un buon inizio. Venivamo da un’ottima stagione in cui avevamo conquistato la Coppa Marche. La seconda palleggiatrice Caterina Paioncini è arrivata a preparazione già iniziata. Per il resto la squadra era consolidata con ottime giocatrici ed un gruppo che nelle ultime stagioni aveva garantito sempre campionati di alta classifica". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley Urbania trionfa: promozione in serie B2 dopo una stagione da sogno

