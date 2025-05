Volley Perugia | che voglia di riscatto contro Stoytchev! L’Halkbank tra i turchi e la finale di Champions

La Final Four di Champions League maschile di pallavolo si avvicina e la Sir Sicoma Monini Perugia è pronta a scendere in campo per affrontare l’ Halkbank Ankara nella prima semifinale del torneo, che avrà luogo venerdì 16 maggio all’ Atlas Arena di?ód?. I Block Devils, dopo aver dominato la fase a gironi, sono determinati a proseguire la loro corsa, ma l’avversario turco non è da sottovalutare. Sono cambiate le cose in casa Halkbank rispetto all’ultima volta in cui si sono incontrate le due formazioni, che erano inserite nello stesso gruppo nella prima fase del torneo. Perugia aveva vinto 3-0 in trasferta, ma la squadra turca da allora ha inserito alcuni rinforzi decisivi, tra cui il forte schiacciatore cubano-braziliano Yoandi Leal, che ha sicuramente alzato la qualità dell’attacco dell’ Halkbank. 🔗Leggi su Oasport.it

