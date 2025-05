Volley Club B1 femminile l’Elettromeccanica Angelini ai play off contro Marsala | si gioca a Bertinoro

Il Volley Club Cesena si prepara a vivere un emozionante sabato 17 maggio, con i riflettori puntati sui play off di promozione in Serie A2. L'Elettromeccanica Angelini affronterà in casa il Marsala, seconda classificata del girone D, nella gara di andata. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di volley!

Per il secondo anno consecutivo in casa Volley Club Cesena si accendono i riflettori sui play off promozione in serie A2: l'appuntamento è fissato per sabato 17 maggio, quando l'Elettromeccanica Angelini scenderà in campo per la gara di andata contro la seconda classificata del girone D, Marsala.

