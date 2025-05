Attimi di panico sull’asfalto dell’aeroporto di Kunming, in Cina, dove un passeggero ha aperto una porta d’emergenza subito dopo l’atterraggio. o, era ancora in fase di rullaggio quando l’uomo ha afferrato la maniglia, sbloccato l’uscita e fatto scattare lo scivolo di evacuazione. Secondo i testimoni presenti sul volo, l’uomo si sarebbe mostrato tranquillo, quasi distaccato. A chi gli chiedeva spiegazioni, avrebbe risposto senza esitazioni: “Volevo solo un po’ d’aria fresca”. Nessun segno di panico né una possibile crisi in corso. Solo quella frase, ripetuta più volte, mentre i passeggeri in preda al panico cercavano di capire cosa stesse succedendo. E in quei momenti, si sa, i pensieri viaggiano alla velocità della luce. Un tentativo di fuga, un’emergenza reale o un gesto del tutto irrazionale: poteva trattarsi di qualsiasi cosa. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Volevo solo prendere un po’ d’aria fresca”: passeggero apre il portellone d’emergenza dell’aereo durante il volo