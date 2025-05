Voleva vedere il mare l’ultima volta desiderio realizzato | Grazie di cuore

Vittoria Giuliani, 84 anni, ha visto realizzarsi il suo ultimo grande desiderio: tornare a vedere il mare. Questo momento straordinario, avvenuto a Rimini il 15 maggio 2025, rappresenta per lei non solo una gioia personale, ma anche un significativo legame con i ricordi e la bellezza della vita. Un gesto di amore e cura che non si scorda mai.

Rimini, 15 maggio 2025 – Una giornata speciale per Vittoria Giuliani, 84 anni, originaria di Roma e residente a Morciano di Romagna, che ha potuto esaudire il suo ultimo desiderio: tornare a vedere il mare. Un desiderio semplice, ma carico di significato, soprattutto per una donna anziana e con disabilità, oltretutto segnata dalla distanza fisica con le proprie figlie che vivono all’estero. A rendere possibile questo momento speciale sono stati i volontari dell’Associazione Carabinieri – Sezione Martiri di Nassiriya di San Clemente, insieme a quelli della Croce Adriatica di Misano Adriatico. L’iniziativa si è concretizzata questa mattina, grazie anche all’impegno della signora Iria Bozzali, che segue da vicino l’anziana e si è fatta promotrice del nobile gesto. Il mare, da sempre meta familiare e rassicurante per Vittoria, è tornato così ad essere parte della sua vita, anche solo per un giorno. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Voleva vedere il mare l’ultima volta, desiderio realizzato: “Grazie di cuore”

