Voghera furto al panificio | rubato il registratore di cassa ma conteneva solo monete

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un furto ha colpito il bar-panificio-pasticceria Break Point di Voghera. I ladri, entrando nel locale, hanno portato via il registratore di cassa, ma il bottino si è rivelato magro, contenendo solo monete. Tuttavia, il danno subito dalla struttura è ben più ingente.

Voghera (Pavia), 15 maggio 2025 - Un magro bottino solo in monete, ma per un danno ben più ingente. Ignoti ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 15 maggio, prendendo di mira il bar-panificio-pasticceria Break Point, sulla Statale 10 "Padana Inferiore", nel tratto urbano di via Piacenza a Voghera. Hanno forzato una porta posteriore e una volta entrati nel negozio hanno mirato subito al registratore di cassa, che hanno portato via integralmente, senza neppure perdere tempo ad aprirlo sul posto, pensando forse che contenesse una discreta somma in contanti. In base alla denuncia sporta poi ai carabinieri dai titolari dell'esercizio commerciale derubato, invece, il cassetto della cassa conteneva solo monete, per un valore in fase di quantificazione ma di certo inferiore a quello dell'intero registratore di cassa, che i negozianti si sono trovati a dover sostituire. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voghera, furto al panificio: rubato il registratore di cassa, ma conteneva solo monete

