Vogatrici irlandesi a Torre Guaceto per vivere la costa in modo sostenibile

Le vogatrici irlandesi del Gràinne Mhaol Rowing Club di Galway sono arrivate a Torre Guaceto per esplorare la riserva marina in canoa, incarnando il progetto Erasmus+ Oarsome Women. Quattordici donne over 45 celebrano il mare, promuovendo il benessere personale e un approccio sostenibile alla vita costiera.

TORRE GUACETO - Sono 14 le donne del Gràinne Mhaol Rowing Club di Galway arrivate a Torre Guaceto in canoa per scoprire la riserva e vivere il mare in modo sostenibile. In rappresentanza del progetto Erasmus+ Oarsome Women, le atlete over 45 promuovono il benessere personale ed il rispetto della. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Vogatrici irlandesi a Torre Guaceto per vivere la costa in modo sostenibile

Su questo argomento da altre fonti

Dall’Irlanda a Torre Guaceto per vivere la costa in modo sostenibile

Secondo brindisilibera.it: ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this functionality ...

Torre Guaceto, piantati 9mila nuovi alberi per la riforestazione: nascerà un bosco

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Tutto grazie alla sinergia tra Fondazione Sylva, organizzazione no-profit che si occupa di rigenerazione ambientale, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Agricola Guaceto e Athora TORRE ...

Torre Guaceto entra nella rete europea delle vie Francigene: opportunità per l’intero territorio

Segnala puglialive.net: Si è tenuta la cerimonia di ingresso del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nella Associazione Europea delle Vie Francigene. L’istituzionalizzazione permetterà di aumentare l ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maurizio Cerrato ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata

Il 61enne sarebbe stato aggredito con un compressore e poi colpito con un taglio al petto da un uomo che si era opposto al parcheggio dell'auto Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, è stato aggredito e ucciso con un coltello a Torre Annunziata, probabilmente al culmine di una disputa per un parcheggio.