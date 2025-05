Vlahovic Juventus verso l’addio? Rottura totale tra serbo e club sul fronte rinnovo, ora si apre uno scenario in vista della prossima estate. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare del futuro di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus nel giugno 2026 e che ha scelto di non rinnovare (e spalmare l’ingaggio su più anni) come proposto dal club. Per questo motivo il mercato Juventus ha già deciso di vendere l’attaccante arrivato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina. Domenica contro l’ Udinese dovrebbe essere la sua ultima allo Stadium. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

