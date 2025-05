Vlahovic Juve l’indiscrezione dalla Spagna sul futuro del serbo | Trattativa molto avanzata con questo club! Ecco dove potrebbe giocare

Vlahovic Juve, le voci dalla Spagna riguardano il serbo: «Trattativa molto avanzata con questo club!». Ecco dove potrebbe andare. Bomba dalla Spagna sganciata dalla trasmissione DSports relativa a Dusan Vlahovic. Secondo le voci iberiche, l’attaccante serbo sarebbe in una fase molto avanzata nella trattativa per il passaggio all’ Atletico Madrid. Un’indiscrezione che confermerebbe il distacco sempre più evidente nelle strade tra Vlahovic e la Juventus: non trovando un accordo per il rinnovo di contratto, ecco che Dusan – in scadenza nel 2026 – partirebbe in estate. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

