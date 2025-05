Vladimir Medinsky il falco preferito di Putin a Istanbul per colloqui con Ucraina

Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e consigliere di Putin, guida la delegazione russa ai cruciali colloqui a Istanbul con l'Ucraina. Considerato un falco, Medinsky affronta le prime trattative dirette dopo tre anni di conflitto dalla vasta invasione russa, segnando un momento potenzialmente decisivo per il futuro delle relazioni tra i due paesi.

(Adnkronos) – Ex ministro della Cultura, consigliere del leader russo, considerato un falco, Vladimir Medinsky è alla guida della delegazione russa agli attesi colloqui in Turchia con l'Ucraina. Sarebbero i primi diretti dopo oltre tre anni di guerra, dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala. Un passato alla Duma, ministro della Cultura dal 2012 al 2020, . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vladimir Medinsky, il falco preferito di Putin a Istanbul per colloqui con Ucraina

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Ex ministro della Cultura, consigliere del leader russo, considerato un falco, Vladimir Medinsky è alla guida della delegazione russa agli attesi colloqui in Turchia con l'Ucraina. Sareb ...

Chi è il falco di Putin che guida la delegazione a Istanbul

Segnala policymakermag.it: Medinsky è il fedelissimo di Putin che guiderà la delegazione russa ai negoziati di Istanbul. Ecco il suo profilo ...

Ucraina, Putin invia a Istanbul il falco Medinsky. Il ruolo di Abramovich e la «strategia dell'insulto»

Scrive msn.com: È così che il mondo lo ha conosciuto. Con una espressione gergale, e stiamo usando un eufemismo. Quando nel lontano 1999 l’anonimo funzionario appena promosso capo del governo disse che avrebbe insegu ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vladimir Luxuria accanto agli Animalisti Italiani per difendere il diritto alla vita dei macachi

Nel video, Vladimir Luxuria si mostra senza trucco nella sua vera essenza, mentre con gli occhi bendati da una fascia nera richiama la cecità della scienza, ma anche il prossimo accecamento dei macachi; espone il suo punto di vista sulla vivisezione al fine di scuotere le coscienze collettive.