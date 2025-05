Viviano | Se la Sampdoria chiama vado gratis Sono arrivati pseudoscienziati hanno messo le spie

Emiliano Viviano esprime il suo disappunto sulla retrocessione della Sampdoria in Serie C, dichiarando: "Se la Sampdoria chiama, vado gratis". L'ex portiere blucerchiato non risparmia critiche alla dirigenza, accusandola di aver permesso l'arrivo di pseudoscienziati e spie, contribuendo così a una stagione tragica per la sua amata squadra.

Emiliano Viviaa la retrocessione della Sampdoria in Serie C: le durissime parole dell’ex portiere blucerchiato L’indomani dalla retrocessione in Serie C, parla l’ex portiere della Sampdoria, amareggiato dal comportamento e atteggiamento della dirigenza. La formazione blucerchiata non è riuscita a salvarsi a seguito di una stagione disastrosa. E Viviano spiega cosa non ha funzionato. “ ALLA SAMP PSUEDOSCIENZIATI CHE HANNO FATTO FUORI TUTTI ” – “Alla Sampdoria hanno fatto fuori tutti. Sono arrivati degli pseudo-scienziati che credevano di conoscere tutti, hanno messo spie loro. Non pensavo di vivere la mia vita e vederla in Serie C. Prendere la Samp, con quelle possibilità e portarla in Serie C è un’impresa. Come quella di Ranieri con il Leicester, però al contrario. Oggi altri calciatori di Serie B hanno risposto alle mie storie e sono esterrefatti dal vedere la Sampdoria in #Serie C “ “ ALLA SAMPDORIA ANDREI GRATIS ” – “Se la Sampdoria avesse bisogno di me per un qualsiasi ruolo? Per un tipo di consulenza lo farei gratis, per altro no perché non voglio fare quel lavoro lì. 🔗Leggi su Tvplay.it