Vivere con papà Cristiano De Andrè è stato un incubo Entrava in casa e avevamo paura mio fratello tremava chiuso in camera | l’accusa della figlia Francesca

Francesca De André è stata ospite a ieri 14 maggio a “Storie di donne al bivio “, in onda in terza serata su Rai2. La figlia d’arte non ha fatto sconti al padre Cristiano: “Non ho ricordi bellissimi su di lui. Mi ritrovavo in queste situazioni tragiche perché mio padre rientrava la sera tardi a casa, avevo ricordo di mio fratello spaventato che si rinchiudeva in camera, in un angolino mentre tremava”. E ancora: “Mio padre tornava che non era proprio in condizioni di entrare in una casa con dei bambini, mettiamola così. Poi ha lasciato casa e si è separato da mia madre, quando eravamo piccoli, io avevo 3 anni. C’erano dei giorni in cui doveva venire a prenderci aspettavamo i pomeriggi interi seduti, preparati, m lui non arrivava mai e non si svegliava neanche e quindi diciamo che prevalentemente i ricordi erano quelli”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

