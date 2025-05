Viterbo aggredisce la madre anziana in un locale pubblico | 48enne bloccato e denunciato dalla Polizia

A Viterbo, un uomo di 48 anni è stato denunciato dalla polizia per aver aggredito la madre anziana in un locale pubblico. L'episodio, che ha suscitato shock e indignazione, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine per bloccare l'aggressore e prevenire ulteriori maltrattamenti. La vicenda mette in luce temi di violenza domestica e deterioramento dei rapporti familiari.

