visita guidata gratuita nelle sale del museo di torcello

Unisciti a noi per una visita guidata gratuita nelle affascinanti sale del Museo di Torcello, domenica 18 maggio, dalle 15.45 alle 17.15. In occasione della Giornata internazionale dei musei Icom 2025, esploreremo insieme il tema "Il futuro dei Musei nelle comunità in costante evoluzione". Non perdere questa opportunità di immergerti nella storia!

In occasione della Giornata internazionale dei musei Icom 2025 ("Il futuro dei Musei nelle comunità in costante evoluzione"), le sale espositive del Museo di Torcello, domenica 18 maggio dalle ore 15.45 alle ore 17.15, saranno aperte gratuitamente a tutti i visitatori per l'intera giornata.

