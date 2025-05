visita del vicepresidente sejournè alla gigafactory 3sun eccellenza del fotovoltaico europeo

"La visita del vicepresidente Séjourné è motivo di grande soddisfazione e conferma l'attenzione crescente della Commissione verso la nostra Gigafactory del fotovoltaico, la più grande in Europa". Lo ha dichiarato Stefano Lorenzi, Ceo di 3Sun oggi presente a Catania per la visita del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Stephane Sejournè. "I moduli e le celle prodotti a 3Sun - ha aggiunto - si distinguono per l'elevato livello tecnologico e per l'innovazione, elementi che rendono la nostra Gigafactory un'eccellenza del made in Europe e l'unica realtà industriale di questo tipo in Europa. Siamo consapevoli del ruolo strategico che ricopre 3Sun per la crescita del settore fotovoltaico europeo che, per essere davvero competitivo, ha bisogno dello sviluppo di una solida filiera produttiva e di una normativa che la supporti". 🔗Leggi su Quotidiano.net

