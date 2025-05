Vis San Prospero | Salvezza in Prima ' D' con Ronchetti al timone

La Vis San Prospero ha vissuto un'emozionante avventura in Prima "D", culminata in una salvezza sudata. Sotto la guida di Ronchetti, il percorso si è trasformato in una maratona di crescita, con tre significative evoluzioni tecniche e umane. Il playout contro il Fox Junior si è concluso con un prezioso 0-0, coronando gli sforzi di tutta la squadra.

"E’ stato come vivere tre stagioni in una sola, segnate da tre piccole rivoluzioni tecniche e umane, ma per questo la salvezza è ancora più bella". La lunga rincorsa in Prima "D" della Vis San Prospero è stata una maratona coronata con lo 0-0 d’oro nel playout contro il Fox Junior, che ha permesso ai bianconeri di festeggiare la salvezza grazie al miglior piazzamento rispetto agli appenninici. Un traguardo arrivato passando in mezzo a mille saliscendi, come l’addio immediato da mister Melli dopo appena 3 gare (un punto) e la decisione (poi rivelatasi vincente) di affidare la squadra a Massimiliano Ronchetti, promosso dalla Juniores, con cui a breve si aprirà il dialogo per la riconferma. "Devo dire grazie a tutti – spiega il presidente Max Bisi – perché con all’orizzonte l’anniversario dei 25 anni dalla rifondazione della Vis la salvezza vale doppio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis San Prospero: Salvezza in Prima 'D' con Ronchetti al timone

