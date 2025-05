Virtus Imola | Fiumi chiude l' era futuro incerto tra debiti e serie B

E’ arrivato il momento dei conti, il gran finale. Oggi in uno studio notarile della cittĂ calerĂ definitivamente il sipario sull’era Fiumi. Il presidente Davide Fiumi chiuderĂ la sua esperienza al timone della Virtus Imola dopo due sole stagioni. I nodi da sciogliere sono decisamente tanti, sul piatto della bilancia c’è da onorare gli impegni finanziari presi fino al 30 giugno 2025. Molto probabilmente Fiumi e i rimanenti soci Stefano Loreti e Renzo Balbo avranno chiarito questo aspetto, da quanto è stato scritto in un comunicato diffuso dagli ultimi due: "Appare opportuno, per ragioni di trasparenza, precisare che da una prima analisi sulla situazione economico-finanziaria sull’anno in corso, emergerebbe una importante discrepanza in negativo tra entrate ed uscite, tale da rendere indispensabile il reperimento di nuove risorse per concludere la stagione in corso per poi, successivamente, verificare la fattibilitĂ relativa all’anno sportivo venturo". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

