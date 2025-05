Vip metabolicenter a Torrevecchia Teatina seleziona una figura da inserire in segreteria

Vip Metabolicenter di Torrevecchia Teatina, specializzato in dimagrimento e tonificazione, è in cerca di un/una segretario/a da inserire nel proprio team. L'offerta prevede un contratto part-time con orario esclusivamente pomeridiano e una retribuzione mensile di circa 700,00 euro. Se sei motivato/a e appassionato/a del settore, questa è l'opportunità che fa per te!

Vip metabolicenter di Torrevecchia Teatina, attività specializzata in dimagrimento e tonificazione, cerca una figura da inserire in segreteria. La risorsa sarà assunta con un contratto part time (orario esclusivamente pomeridiano) e avrà una retribuzione mensile di circa 700,00 euro.

Segnala chietitoday.it: Le selezioni si svolgeranno in sede, sabato 7 giugno. Per candidarsi curriculum e lettera di presentazione vanno inviati esclusivamente via mail ...