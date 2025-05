Violenza su minori | per il CNDDU serve un sistema reale di prevenzione e tutela

Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani esprime profondo sdegno per il recente caso di presunta violenza sessuale ai danni di un minore, perpetrato da un noto talent scout bolognese. Questo episodio evidenzia l'urgenza di un sistema efficace di prevenzione e tutela, sollecitando l'adozione di interventi strutturali e un'adeguata formazione scolastica.

Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani esprime sdegno per il caso di presunta violenza sessuale ai danni di un minore da parte di un noto talent scout bolognese. L’episodio solleva interrogativi urgenti su controlli, prevenzione e formazione scolastica, chiedendo interventi strutturali e l’istituzione di un Osservatorio nazionale contro gli abusi. Una violenza subdola che . Violenza su minori: per il CNDDU serve un sistema reale di prevenzione e tutela Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Su questo argomento da altre fonti

CNDDU Violenza tra minori a Salerno

Riporta welfarenetwork.it: CNDDU Violenza tra minori a Salerno: il volto di un ragazzo diventa simbolo di una crisi educativa ...

CNDDU su molestie fuori scuola

Lo riporta verbanianotizie.it: Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato del Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani, riguardante l'episodio di molestie fuori dalle scuole Quasimodo.

Emergenza violenza sui minori: un appello di CNDDU alla società per un cambiamento cecessario

Scrive informazionescuola.it: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso profondo sdegno e dolore per l’episodio di brutale violenza ... minori. Il 2025 ci sta chiedendo un cambio di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici e il 64% si ? sentita a disagio per avances da un adulto

Ancora troppo poche le ragazze che denunciano episodi di molestie: il 29% fa finta di niente per paura della reazione e il 21% per vergogna.