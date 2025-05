Bergamo, 15 maggio 2025 – Doveva essere il giorno della discussione al processo che vede come imputato padre Antonio Zanotti, frate cappuccino di 78 anni, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti di A.C. un giovane straniero ospite di una delle comunità. Dalla sua denuncia è partita l’indagine. La discussione è slittata alla prossima udienza in agenda il 21 maggio. Quella di ieri, davanti al tribunale collegiale, è stata incentrata sulla deposizione di due testi della difesa. La presidente della cooperativa. “Certo che mi ricordo di lui (il riferimento è al giovane ospite, ndr ) era arrivato in comunità nel 2016 fino al 2018. Era un ragazzo difficile – racconta A. P. che per anni è stata, anche per sua scelta vocazionale, nelle comunità gestite da padre Zanotti, fino a diventare presidente della cooperativa –. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza sessuale in comunità: i testimoni della difesa scagionano padre Zanotti