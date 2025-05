Violenza sessuale il papà della vittima | Denunciamo perché non accada più Mio figlio è un eroe

Bologna, 15 maggio 2025 – “Mio figlio è un eroe. Abbiamo deciso di denunciare, nonostante il dolore, affinché altri bambini non vivano la nostra stessa sofferenza.” Con queste parole, il papà della vittima racconta il coraggio di un ragazzo che, dopo anni, ha trovato la forza di rivelare la violenza subita da piccolo.

Bologna, 15 maggio 2025 – “Ci siamo mossi con una denuncia, pur vivendo una grande sofferenza, perché questo non accada ad altri bambini, fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso”. Sono le parole del papà del ragazzo che, dopo anni, ha tirato fuori quanto avrebbe subito quando era piccolo. Allora aveva 10 anni ma ora, una volta cresciuto e acquisito consapevolezza, ha deciso di raccontare quanto gli era capitato una sera. Alla polizia ha raccontato di aver subito abusi da parte di un conoscente dei genitori mentre stava giocando alla Playstation, a casa sua, mentre il figlioletto dell’imputato dormiva lì accanto. L’uomo si sarebbe avvicinato e gli avrebbe chiesto se si fosse mai toccato, poi gli avrebbe proposto di farlo lui e, dopo avergli abbassato i pantaloni, avrebbe iniziato a palpeggiarlo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale, il papà della vittima: “Denunciamo perché non accada più. Mio figlio è un eroe”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Uno dei figli di Giuseppe Forciniti, l'infermiere 33enne che ha ucciso la sua compagna Aurelia Laurenti??a Roveredo in Piano ( Pordenone), dice in una lettera al padre:" Pap? non litigate.