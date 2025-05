Violenza pedinamenti e vessazioni contro l' ex condannato per stalking

Un giovane di 24 anni di Maiori, condannato a 1 anno e 9 mesi per stalking, è finito al centro di un caso di violenze, pedinamenti e vessazioni nei confronti di una 28enne di Vietri sul Mare. La sentenza, emessa con rito abbreviato, ha escluso invece il reato di violenza sessuale. L'inchiesta risale allo scorso...

